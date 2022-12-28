Кимоно, бисер, умные часы и powerbank: Денис Пушилин и Ирек Файзуллин исполнили новогодние мечты детей из Донецка и Горловки

Ирек Файзуллин выполнил желание Енисея из Донецка, который мечтал получить в подарок кимоно. Фото: АГ ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин исполнили новогодние мечты детей Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Ирек Файзуллин выполнил желание Енисея из Донецка, который мечтал получить в подарок кимоно. Еще трое юных жителей Республики получили подарки из рук главы региона. Девятилетнему Артему из Горловки хотелось иметь умные часы, четырнадцатилетняя Алина из Донецка мечтала о наборе бисера, одиннадцатилетний дончанин Яков заказал внешний аккумулятор для телефона. Яков пришел не один, а с братьями – Ваней и Вовой, которые тоже не ушли без подарка.

Денис Пушилин поздравил детей и их родителей с наступающим Новым годом.

- С праздником наступающим! Пусть, самое главное, у нас будет мирное небо – мы все очень хотим этого. И, конечно же, пусть сбываются желания в новогоднюю ночь, – сказал врио Главы ДНР.

Напомним, что Всероссийский проект «Мечтай со мной» проводит благотворительную акцию «Елка желаний» уже пятый год подряд, объединяя людей, желающих совершить добрые поступки, и нуждающихся в помощи детей, чтобы исполнить их мечты. Особое внимание в этом году в рамках акции уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в СВО, и детям, непосредственно проживающим в новых регионах РФ – Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской области и Запорожской области.

Три открытки с пожеланиями врио Главы ДНР снял на одной из «Елок желаний» в Москве – акция проводилась в Государственном Совете РФ накануне, 22 декабря.

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