Московский Малый театр подарил микроавтобус коллегам из Луганска

Подарок уже прибыл в Луганск. Фото: ЛАРДТ

Коллектив Государственного академического Малого театра подарил коллегам из Луганского академического русского драматического театра (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева микроавтобус. Об этом сообщила заведующая литературной частью ЛАРДТ Ирина Цой.

- Творческий коллектив Малого театра, проявив внимание и заботу, подарил микроавтобус. Содействие в доставке автомобиля в Луганск оказали Родион Мирошник и Фонд изучения наследия Петра Столыпина, – проинформировала она.

Коллектив ЛАРДТ будет использовать подаренный микроавтобус для поездок в отдаленные населенные пункты Республики.

- Теперь жители самых отдаленных поселков и городов получили возможность приобщиться к великому искусству русского театра. Особенно это важно сейчас. Ведь восемь лет люди, жившие на оккупированных территориях, были заложниками украинской националистической пропаганды. Спектакли, с которыми мы приезжаем в освобожденные города, – это радостные моменты для каждого и возможность почувствовать возвращение на Родину – Россию, – подчеркнула Цой.

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