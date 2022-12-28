Украинские боевики за сутки выпустили по семи городам и поселкам ДНР 212 снарядов

Последствия обстрела Ясиноватой. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 35 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 212 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 13 обстрела из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском 11 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Макеевка.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка.

Повреждены 2 домостроения в Петровском районе Донецка и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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