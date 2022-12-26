Центробанк ДНР продолжит оказывать банковские услуги в 2023 году

Банк продолжит предоставлять услуги и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Центральный республиканский банк ДНР продолжит работать в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- Информируем вас о том, что в 2023 году Центральный Республиканский Банк продолжит предоставлять банковские услуги и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание своих клиентов, - рассказали там.

В Центробанке уточнили, что все его сервисы будут действовать в штатном режиме, в том числе, осуществлять обслуживание платежных карт в торговых точках по принципу безналичного расчета и выдавать наличные денежные средства через банкоматы.

Напомним, в ДНР зашел один из крупнейших банков России - «Промсвязьбанк». Как сообщалось ранее, банковская система Республики перейдет на двухуровневый принцип работы. Центральный республиканский банк будет выполнять функции регулятора банковского сектора. В свою очередь, ПАО «Промсвязьбанк» обеспечит предоставление банковских и других финансовых услуг физическим и юридическим лицам. Жители и субъекты хозяйствования Республики получат полноценный доступ к самым современным банковским услугам и технологиям.

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