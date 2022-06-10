Что ждет жителей ДНР при переходе банковской системы на двухуровневый принцип работы

В Донецке открываются отделения «Промсвязьбанка». Фото: ЦРБ ДНР

В ДНР зашел один из крупнейших банков России - «Промсвязьбанк». В Донецке и Макеевке уже начали работать первые банкоматы. Жители могут снимать деньги с карточек российских банков, совершать переводы на территорию России.

В Донецке банкоматы расположены по адресам: пр. Мира, 8а; ул. Университетская, 87б; ул. Университетская, 40; пр. Ильича 29; ул. Артема, 63в; пр. Титова, 8б. В Макеевке — мкр-н Солнечный, 12.

Постепенно количество банкоматов и отделений «Промсвязьбанка» на территории ДНР будет увеличиваться.

При этом банковская система ДНР переходит на двухуровневый принцип работы. Центральный республиканский банк будет выполнять функции регулятора банковского сектора.

В свою очередь ПАО «Промсвязьбанк» обеспечит предоставление банковских и других финансовых услуг физическим и юридическим лицам. Жители и субъекты хозяйствования Республики получат полноценный доступ к самым современным банковским услугам и технологиям.

В ЦРБ сообщили, что процесс перехода клиентов на обслуживание в ПАО «Промсвязьбанк» будет поэтапным и прозрачным, что позволит сохранить непрерывность предоставления всех существующих банковских сервисов на территории Республики. Все изменения будут своевременно освещаться на сайте ЦРБ и в СМИ.

Видимо, в ближайшее время станет известно, какая реорганизация произойдет в отделениях ЦРБ и что будет с карточками ЦРБ, на которые жители получают зарплаты, пенсии и соцвыплаты.

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