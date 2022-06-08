Что известно о новом руководителе Правительства ДНР Виталии Хоценко

36-летний Виталий Хоценко — выпускник «школы губернаторов» и финалист конкурса «Лидеры России». Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сегодня, 8 июня, в Донецкой Народной Республике в течение одного дня отправили в отставку председателя Правительства Александра Ананченко вместе с самим Правительством и назначили нового премьер-министра. Им стал 36-летний Виталий Хоценко - директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.

Начался процесс кадровых перемен с того, что Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил прежнего председателя Правительства Александра Ананченко за совместную работу в течение четырех лет (с октября 2018 года) и внес кандидатуру его преемника на рассмотрение Народного Совета. При этом предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора в Республике. Более конкретно – речь идет о госкорпорации «Донецкие технологии». Членам же Правительства было поручено исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

При этом интрига с новым премьером – его фамилия публично не называлась - сохранялась недолго. Спустя время стало известно, что депутаты Народного Совета ДНР поддержали предложенную Главой Республики кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя Правительства.

ПРИЧИНА ОТСТАВКИ – В НОВЫХ ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ

Денис Пушилин сразу после назначения в прямом эфире телеканала «Россия 24» так прокомментировал причину отставки Правительства ДНР.

- Несмотря на то, что не окончена освободительная операция, есть необходимость сейчас думать даже не на один, а на два шага вперед, - заявил Пушилин.

Он отметил, что необходимо выстраивать конфигурацию, связанную с рядом направлений. В первую очередь это восстановление. Начинается грандиозная стройка, и ряд регионов Российской Федерации уже взяли шефство над городами и районами Республики. Возникают проблемы, которые должны решаться очень быстро – связанные с встраиванием логистики, с обеспечением трудовыми ресурсами и рядом других моментов.

- Один из заместителей председателя Правительства, который дополнительно будет введен в Правительство, будет заниматься именно инфраструктурными изменениями и восстановительными процессами, - отметил Пушилин.

Отдельная задача – развитие госсектора.

- Это госкорпорации, и этому внимание нужно уделить отдельно. Как раз я и предложил Александру Ананченко возглавить, - подчеркнул Глава Республики. - Ну и, конечно, интеграционные процессы, которые должны усиливаться, и мы должны понимать, какие шаги будут предприниматься в дальнейшем.

Денис Пушилин сообщил, что у нового председателя Правительства Виталия Хоценко есть достаточный опыт, чтобы в новых реалиях выстроить эффективную работу.

Состав нового Правительства будет утвержден в ближайшее время. При этом Глава ДНР считает, что многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах. Но, безусловно, без изменений не обойтись. Ведь новому премьер-министру необходимо выстроить команду, расставить приоритеты.

СТАВКА НА ОБНОВЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

Что же известно о новом главе Правительства ДНР? Ему 36 лет - родился в Днепропетровске в 1986 году. Окончил МГУ имени Ломоносова («социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент»), Специализированный институт юриспруденции («юриспруденция»), магистратуру в РАНХиГС («государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ. Свободно владеет английским языком. Кандидат социологических наук.

Параллельно с образованием стремительно продвигалась и карьера. В 22-летнем возрасте - в 2008 году - стал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.

В декабре 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В сентябре 2019 года Виталий Хоценко возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.

Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов. Женат, воспитывает двоих детей.

Очевидно, что появление такого назначенца связано с дальнейшей - и очень быстрой - интеграцией ДНР в состав России. Ставка делается на обновление и, скажем, омолаживание команды. Окажется ли военный Донбасс «по зубам» Виталию Хоценко, покажет время.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возвращение к мирной жизни: Предприятия на освобожденных территориях ДНР возобновляют работу

Одни предприятия уже функционируют во всю, другие - активно готовятся к открытию (подробнее)