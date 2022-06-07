Возвращение к мирной жизни: Предприятия на освобожденных территориях ДНР возобновляют работу

Предприятия освобожденных населенных пунктов Республики возобновляют работу Фото: Иван ЖИЛЯК

Первым промышленным предприятием, возобновившим работу на освобожденной территории Донецкой Народной Республики, стал «Донецкий химико-металлургический завод». Он находится в поселке Донское Тельмановского района.

В министерстве промышленности и торговли ДНР рассказали, что завод специализируется на производстве порошковой проволоки для металлургической промышленности, сварочных электродов для ручной дуговой сварки, минерального порошка для дорожного строительства, железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства.

- На работу принято уже 160 человек, из них 125 бывших работников завода. Все сотрудники уже получают заработную плату, - сказал и.о. замминистра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.

«Донецкий химико-металлургический завод» - первое промышленное предприятие, открытое на освобожденных территориях. Фото: Минпромторг ДНР

Продукция завода востребована на рынке, поэтому, по словам Ильина, возобновление производственной деятельности позволит увеличить штат сотрудников до 260 человек.

А также нарастить объемы производства до 1200 тонн порошковой проволоки, 40 тонн электродов, 600 метров кубических железобетонных изделий и порядка 2000 тонн минерального порошка, - уточнил и.о. замминистра Минпромторга Республики.

«Морская артерия Республики»

В Мариуполе также заработало первое предприятие. Им стал морской торговый порт. Из него уже вышел первый после освобождения города сухогруз. Плавкраном грузилась продукция металлопроката.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинспектировал отгрузку продукции и подчеркнул, что порт является очень важным транспортным узлом, самым крупным в Азовском море и единственным, который может переваливать все виды грузов в любое время года.

О том, что первая загрузка продукции и отправка из порта должна произойти до конца мая, руководитель Республики заявил 28 апреля во время одного из визитов в Мариуполь. За это время была проведена колоссальная по объему и сложности работа благодаря усилиям администрации порта, администрации Мариуполя, военнослужащим Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

- За этот период были освобождены от взрывоопасных предметов как территория морского порта, так и акватория. Проверено полтора миллиона квадратных метров – если говорить об акватории. Восстановлены гидротехнические сооружения, обезврежено порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов. Уже зашли соответствующие суда, и происходит отгрузка продукции, которая находилась на территории порта, - отметил Денис Пушилин.

Морской порт Мариуполя. Первая отгрузка уже состоялась Фото: Иван ЖИЛЯК

Мариупольский морской торговый порт будет использоваться как хаб для поставки строительных материалов для восстановления городов Донецкой Народной Республики с участием регионов Российской Федерации, которые взяли шефство над городами и районами.

- В XIX веке, когда в Российской империи был построен Мариупольский торговый порт, это стало импульсом для развития промышленности, для региона это стало элементом развития. Я уверен, и сейчас для развития экономики Донецкой Народной Республики и в целом для выполнения тех задач, которые стоят в рамках восстановления, Мариупольский порт также сыграет свою роль, – заявил руководитель Республики.

Руководитель Мариупольского морского торгового порта уточнил, что на сегодняшний день отгружен горячекатаный лист в рулонах в количестве 2 500 тонн.

- Люди поверили, что можно за короткий срок восстановить порт, – сказал он и отметил, что это имеет большое значение для будущего сотрудников. На сегодняшний день в морском порту трудятся порядка 600 человек.

Горят желанием трудиться

На металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе уже идут обсуждения о возобновлении его деятельности. Представители Минпромторга ДНР провели встречу с сотрудниками предприятия. Стоит отметить, что на нее пришли около восьми тысяч работников (!) завода им. Ильича и комбината «Азовсталь». Люди задавали представителям власти вопросы, касательно возобновления работы завода, трудоустройства, выплаты материальной помощи.

Собрание на заводе им. Ильича. Фото: Минпромторг ДНР

В ходе боевых действий административные и производственные здания предприятий получили значительные повреждения и разрушения. Однако на территории предприятия сохранились запасы сырья, готовой продукции и других товарно-материальных ценностей. Поэтому на предприятии вводится временная администрация, для управления имуществом.

После восстановления в освобожденной Волновахе возобновил работу хлебозавод. Предприятие сильно пострадало во время боевых действий. По данным Минпромторга Республики, сгорели производственная лаборатория, цех по производству мелкоштучных изделий, участок порезки и упаковки продукции, склад хранения и упаковки, сгорел участок производства лаваша и многое другое. Сотрудники предприятия принимали активное участие в возобновлении производства: выходили на расчистку, разборку на устранение пробоин, очистку, подготовку и настройку оборудования.

- Когда находишься на таких объектах, которые сильно пострадали, и видишь, какие усилия прикладываются для их восстановления, то невольно вспоминаешь фильмы и книжки про Великую Отечественную войну, там, где описываются подвиги – военные подвиги и подвиги тыловые. Вот как раз один из таких тыловых подвигов – это восстановление. Это еще один шаг в мирную жизнь, - сказал во время запуска линии по производству формового хлеба руководитель Администрации Главы Республики Алексей Никоноров.

После восстановления в освобожденной Волновахе возобновил работу хлебозавод. Фото: ДАН

Рост объемов производства

Есть предприятия, которые не пострадали в результате боевых действий. Их производство после прихода ДНР – только набирает обороты. Крупнейшая на освобожденных территориях птицефабрика, что в селе Кировское Волновахского района, планирует наращивать объемы производства.

На предприятие уже поступила первая партия суточных цыплят бройлеров - в количестве 18 тысяч голов.

- Через 42 дня, после выращивания и откорма данной партии цыплят, на прилавки Республики дополнительно поступит порядка 35 тонн бройлерного мяса, - прогнозируют специалисты отдела развития животноводства Минагропрома ДНР.

Крупнейшая на освобожденных территориях птицефабрика планирует наращивать объемы производства. Фото: Минпромторг ДНР

До конца года в планах у предприятия задействовать 20 корпусов для выращивания бройлеров и закупить 400 тысяч голов суточных цыплят. А это позволит вырастить для жителей государства почти 700 тонн мяса бройлера.

Всего до конца текущего года предприятием планируется поэтапно задействовать 20 корпусов для выращивания бройлеров и закупить около 400 тысяч, что позволит произвести почти 700 тонн бройлерного мяса.

В рамках закона

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в вопросе предприятий на освобожденных территориях, основная задача Республики – чтобы они работали и развивались.

- В соответствии с Конституцией ДНР, право частной собственности охраняется законом. Если собственники этих предприятий будут готовы работать в правовом поле Республики и продолжат функционировать, мы окажем всяческое содействие. Естественно, только в том случае, если они не являются военными преступниками или их пособниками, - сказал Денис Пушилин.

Глава Республики подчеркнул, что власти не позволят, чтобы заводы и коллективы предприятий были брошены, как это произошло после введения Украиной экономической блокады на металлургических, коксохимических и других промышленных объектах Республики.

- Сотрудникам не выплачивалась заработная плата, производство останавливалось, продукция не отгружалась и не реализовывалась, - рассказывает Глава Республики. - Эти и другие факторы вынудили нас взять эти предприятия под внешнее управление. Были найдены инвесторы, и сейчас они успешно работают и расширяют производство. Так же поступим и на предприятиях на освобождаемых территориях.

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