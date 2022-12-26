Правоохранители устанавливают владельцев изъятого транспорта в ЛНР

Сотрудники ГАИ провели операцию по выявлению автомобилей без номерных знаков и документов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Луганской Народной Республике правоохранители устанавливают владельцев транспортных средств, которые были изъяты без регистрационных номерных знаков и документов. Об этом сообщили посредством телеграм-канала в центре общественных связей Министерства внутренних дел ЛНР.

Там указали, что со списком изъятых машин граждане могут ознакомиться по действующей ссылке.

- Для уточнения информации о транспортном средстве необходимо обратиться в горрайорган внутренних дел МВД ЛНР, в котором находится автомобиль, - пояснили в министерстве.

Тем временем в Донецкой Народной Республике в МРЭО №1 по обслуживанию города Донецка состоялась выдача первых автомобильных номерных знаков российского образца. Процесс замены регистрационных документов, номерных знаков транспортных средств и водительских прав налажен в девяти подразделениях МРЭО ГАИ ДНР, расположенных по всей территории Республики.

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