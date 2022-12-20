В ДНР выдали первые автомобильные номера и водительские права образца РФ

В Республике начался процесс замены водительских прав и автомобильных номеров на российские. Фото: МВД ДНР

Сегодня в МРЭО №1 по обслуживанию города Донецка состоялась выдача первых автомобильных номерных знаков российского образца. Процесс замены регистрационных документов, номерных знаков транспортных средств и водительских прав налажен в девяти подразделениях МРЭО ГАИ ДНР, расположенных по всей территории Республики. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

В Республике начался процесс замены водительских прав и автомобильных номеров на российские. Фото: МВД ДНР

Там уточнили, что на данном этапе все подготовленные документы на обмен направляются в регистрационные подразделения ГИБДД России. О дате и времени прибытия документов и номерных знаков на места автовладельцев оповещают дополнительно.

- Сдали мы документы на получение российских номеров в субботу. И вот нам сегодня позвонили, сказали, что можно прийти получить номера Российской Федерации. Документы у нас приняли очень оперативно, очереди нам не пришлось ждать. Поэтому мы все получили четко, быстро, лаконично, - говорит дончанка Римма.

Также 20 декабря жители Донецкой Народной Республики, которые всего несколькими днями ранее подавали документы, стали счастливыми обладателями водительских прав образца РФ.

В Республике начался процесс замены водительских прав и автомобильных номеров на российские. Фото: МВД ДНР

Правоохранители напоминают, что жители и юридические лица, зарегистрированные в ДНР на момент принятия в состав России, до 1 января 2026 года обязаны заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, а также водительские удостоверения, выданные ранее регистрационными подразделениями. Обменять их жители Республики могут в любом отделении МРЭО ГАИ МВД ДНР независимо от места регистрации и проживания.

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