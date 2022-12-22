Украинские боевики убили мирную жительницу в Донецке. Фото: Архив «КП»
Украинские боевики убили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Тем временем, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате артобстрела Куйбышевского района в поселке Октябрьский рудник получил повреждения дом частного сектора, произошло возгорание.
По предварительным данным, пострадал мирный житель. Анкетная информация устанавливается.
- Украинские фашисты снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. По мирным жителям нашего города выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - рассказал мэр города.
Власти ДНР в очередной раз призвали жителей:
- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности.
Украинские боевики каждый день ведут хаотичные обстрелы городов и поселков.
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