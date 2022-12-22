Украинские боевики убили мирную жительницу в Донецке. Фото: Архив «КП»

Украинские боевики убили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Тем временем, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате артобстрела Куйбышевского района в поселке Октябрьский рудник получил повреждения дом частного сектора, произошло возгорание.

По предварительным данным, пострадал мирный житель. Анкетная информация устанавливается.

- Украинские фашисты снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. По мирным жителям нашего города выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - рассказал мэр города.

Власти ДНР в очередной раз призвали жителей:

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности.

Украинские боевики каждый день ведут хаотичные обстрелы городов и поселков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никогда не простим»: Люди пишут письма погибшим детям Донбасса

С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи - ранены (подробнее)