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НовостиПолитика22 декабря 2022 19:02

Украинские боевики убили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка

Они вели огонь из артиллерии 155-го калибра
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики убили мирную жительницу в Донецке. Фото: Архив «КП»

Украинские боевики убили мирную жительницу в Донецке. Фото: Архив «КП»

Украинские боевики убили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Тем временем, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате артобстрела Куйбышевского района в поселке Октябрьский рудник получил повреждения дом частного сектора, произошло возгорание.

По предварительным данным, пострадал мирный житель. Анкетная информация устанавливается.

- Украинские фашисты снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. По мирным жителям нашего города выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - рассказал мэр города.

Власти ДНР в очередной раз призвали жителей:

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности.

Украинские боевики каждый день ведут хаотичные обстрелы городов и поселков.

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