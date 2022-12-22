В Донецке в результате обстрела ВФУ поврежден ТЦ «Галактика»

Сегодня, 2 декабря, в прифронтовом Петровском районе Донецка в результате обстрела ВФУ поврежден ТЦ «Галактика». Об этом сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- Произошло прямое попадание в стену торгового центра «Галактика», на стоянке повреждены автомобили. Информация уточняется, - рассказал в своем телеграм-канале Алексей Валерьевич.

По району в 11.00 было выпущено восемь ракет из реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за сутки шестьдесят два раза обстреляли Республику, выпусти по ее территории 293 снаряда, ракеты, мины и гранаты. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Майорск, Новоселовка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Горловка, Минеральное, Макеевка и Еленовка.

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