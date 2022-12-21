В порту Мариуполя для бесперебойной поставки стройматериалов в ДНР открылся логистический центр

Логистический центр разместился на территории в 13 гектаров. Фото: ТГ/Хоценко

Логистический центр для хранения и транспортировки строительных материалов, необходимых для восстановления ДНР открылся в порту Мариуполя. Об этом сегодня заявил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Логистический центр разместился на территории в 13 гектаров. На специально выделенной площадке организации, задействованные в самой большой стройке России, смогут размещать стройматериалы, чтобы затем поставлять их напрямую на объекты, не допуская сбоев. Более того, новый логистический центр имеет все шансы стать главной распределительной площадкой не только нашей Республики, но и всех новых территорий России, — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что центр поможет разгрузить автомобильное сообщение на границе ДНР с соседними регионами. Решение по его созданию принято в рамках поручений заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и договоренностей между с ФАУ «Роскапстрой». До конца года «Роскапстроем» зафрахтована баржа, которая будет осуществлять доставку строительных грузов по морю.

Напомним, в мае этого года Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что порт Мариуполя будет принимать прежде всего стройматериалы и технику для восстановления.

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