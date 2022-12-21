В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена работница котельной

Коммунальщики устраняют последствия ракетного удара по Пролетарскому району Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Оператор котельной в Петровском районе Донецка получила ранение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина - оператор котельной в микрорайоне «Тихий» 1963 года рождения, — написал Кулемзин.

По данным СЦКК, с начала суток по Петровскому району города было выпущено около 10 снарядов калибром 155 мм. Под обстрелом находятся Киевский и Куйбышевский районы столицы, а также Макеевка и Горловка. В Кировском районе Донецка, по улице Бирюзова, обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

А ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Пролетарскому району Донецка. В шести жилых домах по ул. Армавирской и ул. Литке повреждено остекление, линия электропередач и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по ул. Робеспьера.

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