Какие проблемы ДНР обсуждали в Кремле Владимир Путин и Денис Пушилин

На встрече Владимира Путина с Денисом Пушилиным обсуждались проблемы ДНР. Фото: АГ Президента РФ

Во вторник, 20 декабря, в Москве состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

- На встрече с Президентом России Владимиром Путиным обсудили очень значимые темы для жителей Республики: проблемы нехватки воды и сложности отопительного сезона, очередей на контрольных пунктах пропуска на админгранице, повышение зарплат бюджетникам до уровня Ростовской области, введение коэффициента к зарплате коммунальным работникам, которые выполняют свои обязанности в обстреливаемых районах, - написал в своем телеграмм-канале Денис Пушилин.

Он отметил, что также обсудили интенсивность обстрелов населенных пунктов украинским режимом и возможность увеличения количества современных средств ПВО и усиления контрбатарейной борьбы. Президент по этим вопросам дал поручения соответствующим ведомствам.

Подробный отчет о встрече размещен на официальном сайте Администрации Президента России - kremlim.ru

В. Путин: Денис Владимирович, сейчас только что встречался с Вашим коллегой из Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим.

Начать все-таки предлагаю так же, как и в разговоре с руководителем из Луганска, с таких проблем, которые касаются каждого жителя Донецкой Республики, – с уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, с уровня здравоохранения. Предлагаю пройтись по этим жизненно важным темам, а потом, безусловно, перейдем к тому, с чего я начал, – к вопросам безопасности.

Д. Пушилин: Уважаемый Владимир Владимирович!

На самом деле, ситуация сейчас развивается по-разному. Безусловно, для нас является немаловажным, как идет процесс восстановления, и то, что касается сейчас каждого человека, – это вопросы, связанные с обеспечением водой.

Мы предприняли очень много шагов совместно, конечно же, с профильными ведомствами, министерствами Российской Федерации, простроили из резервных водохранилищ ряд водоводов. Но и это позволило всего лишь закрыть частично потребности воды. Сейчас в крупных городах – Донецк, Макеевка, Горловка – вода подается раз в три дня на два часа.

Спасибо большое, что было поддержано с Вашей стороны решение о строительстве нового водовода из реки Дон. С учетом всех факторов это действительно очень важно. Опять же – с учетом того, что уже утверждена программа по ремонту сетей, с учетом того, что водопотери бешеные, страшные в процентном соотношении, конечно же, в совокупности нужен и водовод, и непосредственно уже ремонт.

Это в свою очередь отразилось на отоплении. Поэтому самый тяжелый сезон, подготовка к отопительному сезону, она была сейчас, нехватка воды. В связи с чем, конечно же, были приняты дополнительные меры – опять же с регионами-шефами.

Донецку помогает город Москва. Это и бурение скважин, это и подвоз цистернами, причем это происходит в ежедневном формате, потому что водопотери остаются. Вроде бы заполнили систему, котельная вроде бы работает, а дальше утечка воды, автоматически отключается [система], вода не успевает поступать.

Поэтому не везде еще вопросы закрыты, но это на постоянной работе, даже с учетом обстрелов, с учетом того, что обесточиваются непосредственно иногда котельные, но тем не менее стараемся, чтобы тепло было у каждого человека. Но пока не везде это получается, то есть выбиваются котельные.

Отдельная ситуация в Мариуполе. Там ситуация с теплом немного сложнее, немного и проще: там нет обстрелов, но тем не менее очень много разрушений. Было решение с модульными котельными, то есть закрывать вопрос блочно-модульными котельными. И, в принципе, ситуация сейчас, если не полностью решена, то максимально, насколько это возможно в нынешних условиях, закрыта. Есть ПВР (пункты временного размещения – прим. ред.), размещаем непосредственно людей, чтобы не оставались в разрушенном жилье, не оставались без тепла.

Сейчас ситуация стабилизирована – опять же с поддержкой регионов-шефов в большей степени. Всего отвечают 17 регионов, но большую помощь [оказывают] и изначально начали, конечно, Санкт-Петербург – им большое спасибо, Московская область, Тульская область.

То, что построено новое сейчас, я Вам скажу, мы такого не видели никогда – новые школы, детские сады. Это действительно вызывает большую надежду на те перспективы, которые мы видим. Как только закончится специальная военная операция, в полной мере мы сможем тогда ситуацию выровнять и действительно мы очень оптимистично в этом плане настроены.

Что касается следующего вопроса, который волнует людей, это, конечно же, контрольно-пропускные пункты. Здесь у меня будет к Вам просьба, состоящая из нескольких направлений. Что касается личного состава, увеличения, с Александром Васильевичем Бортниковым мы проговаривали – резервы есть. Вопрос заключается в том, что нужно поручение Правительства комплексно проработать, расширить непосредственно.

У нас в чем проблема там. Сейчас из Ростовской области с учетом ремонта Крымского моста потоки пошли дополнительные, конечно же, все ремонтные работы – это в огромных количествах, плюс еще непосредственно наши люди, которые хотят получить все госуслуги, которые пока еще в полной мере не получается получить.

И здесь дополнительный такой момент: нам необходимо ускорить процесс открытия МФЦ. То есть тогда людям не будет смысла уезжать в Ростов, чтобы получить или зарегистрировать автомобиль, получить остальные услуги, потому что эта система очень развита в Ростове, но у нас пока это все в процессе, поэтому здесь будет просьба.

И с учётом таких действий, при расширении контрольно-пропускных пунктов, мы можем стабилизировать здесь ситуацию, по сути, из Ростова с учетом ремонта дорог…

В. Путин: КПП имеется в виду на границе Ростовской области и Донецкой Республики?

Д. Пушилин: На административной границе, да. У нас три непосредственно КПП, которые нам хотелось бы…

В. Путин: Хорошо, решим это.

Д. Пушилин: С учетом дорог тогда у нас получится, что из Ростовской области можно будет за семь часов доехать в Крым через Донецкую Народную Республику.

В. Путин: Там часть дороги отремонтирована, которая в Крым идет.

Д. Пушилин: Да, очень много дорог отремонтировано, то есть у нас более 400 километров. Мы такого ремонта дорог не видели никогда – это современный ремонт дорог с учетом уже российских стандартов. Действительно, там, где есть стандарты Российской Федерации, будь это дороги, будь это школы, будь это детские сады, у нас это вызывает просто искреннее удивление и восхищение. Мы за эти восемь лет – мы и так отставали, конечно же, – подотстали, но мы нагоним.

Владимир Путин внимательно выслушал руководителя ДНР. Фото: АГ Президента РФ

В. Путин: Не сомневаюсь. С людьми, которые там работают, это так и будет.

Д. Пушилин: Следующий вопрос, который хотелось бы поднять, – на Ваше рассмотрение, конечно же. У нас не хватает коммунальщиков, не хватает по ряду причин: помимо мобилизации, с учетом недостаточного внимания к соответствующим техникумам, училищам. У нас сейчас накопилась до 70 процентов нехватка, а те оставшиеся коммунальщики у нас настоящие герои. Если Вы обращали внимание: любой обстрел, они сразу выходят.

У меня просьба какая будет. Здесь тоже, наверное, элемент справедливости: в тех районах, которые находятся сейчас практически на передовой, в том числе и часть районов Донецка, ввести коэффициенты оплаты труда для них непосредственно.

В. Путин: Вы это в документах изложили?

Д. Пушилин: Да.

В. Путин: Хорошо.

Д. Пушилин: Здесь люди все абсолютно точно поддержат.

Хотелось бы Вас еще поблагодарить за перинатальный центр, который строится сейчас в Кировском районе Донецка. Строители работают.

В. Путин: На сколько коек?

Д. Пушилин: На 130 коек. Для нас это будет очень серьезным подспорьем, в особенности из-за разрушений, которые есть, – новый, современный центр. Строители молодцы, строители герои: зачастую с риском для жизни, но стройка продолжается, и к концу следующего года обещают уже сдать новый перинатальный центр.

Помимо этого, конечно же, возвращаясь к Мариуполю: это и множество жилья, которое уже построено, абсолютно новые кварталы, новые микрорайоны. Это и Невский, который непосредственно военно-строительная компания Министерства обороны строила. Конечно же, Министерство строительства Российской Федерации: четыре многоэтажки сданы, еще шесть до конца года тоже будут сданы. Это новое, современное, комфортное жилье.

Мы, глядя на Мариуполь – там, где уже не стреляют, представляем, что вся Республика обязательно будет отстроена. Здесь Вам спасибо большое за поддержку, за Ваше внимание к каждому моменту, за то, что Вы вникаете.

Спасибо большое отдельно, – мне не простят наши граждане, если не скажу, – мы очень переживали, и Ваше решение по тому, чтобы были демобилизованы студенты. Мы просто выдохнули, потому что у нас была вынужденная мобилизация, по-другому просто мы не могли бы.

В. Путин: Понятно.

Д. Пушилин: Но всё же студенты должны учиться. Это наше будущее, это наши дети.

В. Путин: Но многие не захотели демобилизовываться – добровольно остались в рядах Вооруженных Сил.

Д. Пушилин: Одно дело – это желание, а другое дело…

В. Путин: Конечно, конечно.

Д. Пушилин: Поэтому спасибо Вам большое здесь.

И у меня самая большая благодарность Вам, честно скажу, это для нас место силы, наш символ – это Саур-Могила, которая была, я даже не скажу отремонтирована, она была восстановлена, возрождена с учетом уже нынешних реалий.

В. Путин: Хорошо получилось, красиво.

Д. Пушилин: Очень хорошо. Я надеюсь, что у нас будет возможность позже – ни в коем случае не сейчас – позже, но все же: на месте Вы все поймёте, о чем я говорю.

В. Путин: Хорошо. А медицина как?

Денис Пушилин обстоятельно рассказал Президенту РФ о ситуации в Республике. Фото: АГ Президента РФ

Д. Пушилин: По медицине я Вам скажу, что ситуация сейчас с ковидом контролируемая, по гриппу ситуация немного хуже, но наши медики, наши врачи работают. Мы видим, что больница Калинина – самая крупная больница в Донецке – практически разрушена, два дня обстреливали эти мерзавцы.

Но тем не менее я считаю, что каких-то проблем в медицине – даже с учетом всех факторов – я не вижу. На федеральном уровне есть четкое взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской Федерации, все вопросы закрываются быстро и оперативно. Сложности, которые возникали по ряду направлений раньше, сейчас фактически все закрыты, поэтому сейчас чего-то дополнительного, что бы не решалось в рабочем порядке, я пока не вижу.

В. Путин: Я уже разговаривал с министром здравоохранения. При необходимости обеспечим вывоз в наши федеральные центры всех пациентов, которые нуждаются в каком-то особом внимании.

Д. Пушилин: Спасибо Вам большое. Мы постараемся вылечить все, что можем, у нас очень хорошие специалисты, наш медицинский университет, который готовит хороших специалистов. С учетом разницы в зарплатах, которая ранее особенно чувствовалась, конечно же, много наших специалистов уезжало: с руками их отхватывали в других регионах Российской Федерации.

В. Путин: Но все равно им надо помогать, все-таки повышать уровень квалификации. Нужно их обязательно вписывать в систему дополнительной подготовки российского Минздрава.

Д. Пушилин: Безусловно. И здесь с нашей стороны мы делаем все, что от нас зависит, но есть еще и обратная реакция с федерального уровня, и регионы тоже подключаются к этому.

В. Путин: И материальную базу системы здравоохранения нужно, и новые надо строить учреждения, и приводить в порядок то, что есть, оборудовать нужно современными средствами.

Д. Пушилин: Тот медицинский многофункциональный центр, который был построен в Мариуполе, – кстати, тоже военно-строительная компания, – за 84 дня, и оборудовано всем, то есть это прямо «под ключ»: начиная от полностью здания с современным медицинским оборудованием и заканчивая чашками, ложками – заходи, работай.

Конечно же, для нас это пока фантастика, мы на это смотрим, как на фантастику, потому что уровень наших медицинских учреждений по материально-техническому обеспечению очень серьезно отстал. Многие не ремонтировались еще с советского периода.

В. Путин: Конечно. Нам известно по Крыму.

По поводу обстрелов. Я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка со стороны вооруженных сил Украины.

Д. Пушилин: Целенаправленная, уверенная работа «по площадям»: обстрелы конкретно по Донецку, по Макеевке, по Горловке. Если брать только Донецк, только со 2-го по 18-е число у нас погиб 21 человек, 94 человека получили ранения, [повреждены] 460 домостроений.

В. Путин: Это мирные жители?

Д. Пушилин: Это абсолютно мирные жители. Это, конечно же, вызывает очень серьезную реакцию с нашей стороны, и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации делают все возможное.

Я здесь в связи с этим просил бы Вас по увеличению современных систем ПВО. Это позволит нам, и также усиление работы контрбатарейной, добиться того, чтобы уже окончательно не стреляли по нашим крупным агломерациям – отодвинуть противника. Как только у них есть возможность, они ее используют. Они не останавливаются ни перед чем.

В. Путин: И обращаем внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают.

Д. Пушилин: Увы, это так, и мы живем с этим. Здесь на протяжении всего переговорного процесса с 2014 года система двойных стандартов.

В. Путин: Так и было всё.

Д. Пушилин: Как будто нас нет, как будто ситуация совершенно по-другому развивается.

Давайте смотреть правде в глаза: за мирное разрешение конфликта был Донбасс, была, безусловно, Россия как страна-гарант и делала все возможное и невозможное.

Если мы могли об этом подозревать, видя, что происходит на переговорных площадках, то, к сожалению, сейчас Европа, да и в целом Запад, расписалась в том, что доверия им быть не может, потому что бывший федеральный канцлер Германии совсем недавно… Я представляю Ваши ощущения, потому что даже для нас это был шок – мы-то им не очень доверяли.

В. Путин: Сказали, что и не собирались ничего выполнять и что подписывали только для того, чтобы выиграть время для вооружения и проведения, по сути, военных операций. Ладно, мы сейчас поговорим об этом подробнее.

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