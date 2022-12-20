В Кремле вручили Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени

Награды вручил Президент России Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени врио глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Церемония награждения прошла в Кремле.

Как следует из прямой трансляции церемонии, награды были вручены «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».

- Несомненно, эта награда каждого жителя ДНР: врача, учителя, военного, сотрудника МЧС, коммунальщика - всех тех, кто за эти 8 лет остался собой, остался верным себе, выдержал непростые моменты, когда были слышны разные заявления и издевки: «Да вас не ждут». Для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы дома, поэтому со всем справимся, мы вместе с Россией победим! - сказал во время церемонии награждения Денис Пушилин.

Добавим, что государственными наградами были отмечены также врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо - их удостоили орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

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