Леонид Пасечник попросил Президента РФ обеспечить шахтерам ЛНР бронь от воинской службы

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником. Фото: АП РФ

На встрече в Кремле врио Главы ЛНР Леонид Пасечник попросил Президента РФ Владимира Путина обеспечить шахтерам Республики бронь от воинской службы. С началом специальной военной операции в феврале 2022 года 58% шахтеров ЛНР ушли на фронт.

- К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудится порядка трех человек, где должно работать больше 300, - привел пример Пасечник, констатировав, что в результате единственное государственное угольное предприятие «Востокуголь» стало нерентабельным.

Врио Главы ЛНР также поставил вопрос об обеспечении рабочими местами тех шахтеров, которые сейчас находятся на линии фронта и будут демобилизованы.

Закрыть так называемые копанки проще всего, но это может вызвать проблемы с занятостью в Республике. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Что касается этих малых незарегистрированных угольных предприятий, о которых вы сказали, которые у вас копанки называются, закрытие - это самое простое. Но вот там-то как раз и возникнут проблемы, связанные с тем, о чем вы сказали. Людям как раз негде будет работать, - сказал Путин.

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