Отправленная в отставку глава МИД ДНР Наталья Никонорова стала членом Совета Федерации РФ

Наталья Никонорова долгое время возглавляла МИД ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Еще одним сенатором от ДНР стала бывший министр иностранных дел Наталья Никонорова. Она будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики в Совете Федерации России. Такими полномочиями ее наделил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соответствующий указ был подписан руководителем региона сегодня и уже вступил в законную силу.

- Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну, - сказано в тексте документа.

Сообщается, что указ о назначении будет направлен в Совет Федерации РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в ДНР отправили в отставку министра иностранных дел Наталью Никонорову. Она возглавляла внешнеполитическое ведомство Республики с 2016 года.

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