В ДНР отправили в отставку министра иностранных дел Наталью Никонорову

Наталья Никонорова возглавляла МИД ДНР с 2016 года. Фото: mid-dnr.su

В Донецкой Народной Республике отправили в отставку министра иностранных дел Наталью Никонорову. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики, - сказано в тексте документа.

Отметим, что указ вступил в законную силу со дня его подписания - 19 декабря 2022 года. Наталья Никонорова возглавляла внешнеполитическое ведомство Республики с 2016 года.

Напомним, ранее стало известно, что Донецкая и Луганская Народные Республики назначили первых сенаторов в Совет Федерации России. Такими полномочиями были наделены Александр Ананченко и Ольга Бас. Первый ранее являлся премьером ДНР и возглавлял там правительство с 2018 по 2022 годы. Что же касается Ольги Бас, то она в свое время возглавляла администрацию Главы ЛНР Леонида Пасечника.

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