ДНР и ЛНР назначили первых сенаторов в Совет Федерации России

Совет Федерации РФ - это верхняя палата российского парламента. Фото: council.gov.ru

Донецкая и Луганская Народные Республики назначили первых сенаторов в Совет Федерации России. Такими полномочиями были наделены Александр Ананченко и Ольга Бас. Об этом сообщили в пресс-службах Народных Советов ДНР и ЛНР.

Сообщается, что сенатор от ДНР Александр Ананченко ранее являлся премьером Донецкой Народной Республики и возглавлял там правительство с 2018 по 2022 годы. В июне этого года был освобожден от занимаемой должности и теперь стал сенатором в РФ.

Александр Ананченко ранее являлся премьером Донецкой Народной Республики. Фото: сайт Главы ДНР

- Александр Ананченко наделен полномочиями сенатора Российской Федерации от Народного Совета Донецкой Народной Республики, - проинформировали депутаты.

Что же касается Ольги Бас, то она в свое время возглавляла администрацию Главы ЛНР Леонида Пасечника.

В ЛНР наделили полномочиями сенатора РФ депутата третьего созыва Ольгу Бас. Фото: nslnr.su

- 20 декабря Народный Совет ЛНР рассмотрел и принял постановление «О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа Луганской Народной Республики» …парламентарии постановили наделить полномочиями сенатора РФ представителя от законодательного (представительного) органа ЛНР Бас Ольгу Евгеньевну, депутата Народного Совета ЛНР третьего созыва, - рассказали в Луганской Народной Республике.

Оба решения были приняты депутатами единогласно и уже вступили в законную силу.

Напомним, Совет Федерации России - это верхняя палата российского парламента. Туда входят по два представителя от каждого субъекта РФ - от законодательной и исполнительной ветвей власти соответственно. По закону, представлять в Совфеде законодательный орган власти региона имеет право только депутат этого органа.

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