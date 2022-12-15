Освобожденные села и поселки под Артемовском включили в зону влияния администраций ДНР

Соответствующий указ уже вступил в законную силу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Денис Пушилин включил освобожденные села и поселки под Артемовском в зону влияния местных администраций ДНР. Соответствующий указ врио Главы Республики был опубликован сегодня его пресс-службой.

Уточняется, что село Андреевку отнесли к администрации Шахтерска. Мэрии Горловки было поручено временно руководить поселком городского типа Курдюмовка и поселком Перше Травня. Они также находятся в окрестностях Артемовска и были освобождены союзными силами в рамках специальной военной операции в конце ноября - начале декабря.

Указ вступает в законную силу со дня его официального опубликования, то есть сегодня.

Напомним, более половины территорий ДНР освобождены от украинских военных. По словам Дениса Пушилина, обстановка на фронте остается сложной. Однако союзные войска продолжают продвигаться на угледарском, марьинском и других направлениях.

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