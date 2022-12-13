Более половины территорий ДНР освобождены от украинских военных

По словам Дениса Пушилина, обстановка на фронте все еще остается сложной. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Союзные войска освободили от украинских военных более половины территории ДНР. Об этом заявил в интервью РИА Новости врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении - для нас это самое важное - то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях, - отметил он.

По словам Дениса Пушилина, обстановка на фронте остается сложной. Однако союзные войска продолжают продвигаться на угледарском, марьинском и других направлениях.

- Задача стоит освободить всю территорию Донецкой Народной Республики в конституционных границах. Наши подразделения делают все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее, - заявил он.

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