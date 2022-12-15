ВСУ выпустили по Стаханову 10 ракет из HIMARS

Украинские войска в очередной раз подвергли город массированному ракетному обстрелу. Фото (архив): УНМ ЛНР

Украинские войска в очередной раз подвергли город Стаханов в ЛНР массированному ракетному обстрелу. При этом было использовано вооружение производства США. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что рано утром противник выпустил по городу десять ракет.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:00 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (десять ракет), - проинформировали наблюдатели.

Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что первое применение HIMARS по территории Донбасса было задокументировано 28 июня в Перевальске (ЛНР). С этого дня по 10 декабря 2022 года со стороны ВСУ всего было совершено 185 ракетных атак из РСЗО исключительно по гражданским объектам Донецкой и Луганской Народных Республик.

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