Украинские военные 185 раз обстреливали республики Донбасса американскими ракетами HIMARS

Такие разрушения оказались после удара HIMARS в городе Стаханов. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины 185 раз обстреливали ДНР и ЛНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сегодня заявили в представительстве ДНР в СЦКК, ссылаясь на сводные данные.

- Первое применение HIMARS по территории Донбасса было задокументировано 28 июня в Перевальске (ЛНР). С этого дня по 10 декабря 2022 года всего было совершено 185 ракетных атак из РСЗО исключительно по гражданским объектам, — отметили в СЦКК.

Там пояснили, что по территории ДНР их было 34, а по ЛНР — 151.

Специалисты ПВО отмечают, что после каждого пуска установку оперативно перемещают в укрытие, а следующий пуск осуществляют уже с других позиций. Как правило, перемещение и работа установок происходит ночью. Согласно статистике ночные атаки с использованием HIMARS произошли 21 раз, дневные — 13. Территория соседней ЛНР ночью была атакована 81 раз, днем — 70.

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