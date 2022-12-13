В Горловке показали страшные последствия обрушения многоквартирного дома вследствие обстрела ВСУ

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

В Горловке показали страшные последствия вчерашнего артудара ВСУ по центру города. В результате прямого попадания украинского снаряда в одном из многоквартирных домов по улице Степаненко, 1 (Центрально-Городской район) обрушился целый подъезд.

Один человек погиб и еще один был ранен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Вначале градоначальник сообщил, что под завалами дома обнаружили женщину, которая на тот момент была еще жива. Спасатели приступили к ее извлечению из-под обломков. Однако позже стало известно, что от полученных травм мирная жительница скончалась прямо на месте.

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

- К сожалению, от полученных травм, несовместимых с жизнью, горловчанка, 1971 года рождения, оказавшаяся под завалами разрушенного украинскими нацистами дома по ул. Степаненко, 1, скончалась. Увы, на сейчас у нас одна погибшая и одна раненая мирные жительницы, - проинформировал он.

Вторую пострадавшую, 1939 года рождения, медики госпитализировали каретой скорой помощи в городскую больницу №2.

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Сообщается также, что в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки было повреждено здание гостиницы «Родина».

Обстрелом в Горловке было повреждено также здание гостиницы «Родина». Фото: ДНР онлайн

Кроме того, под удар ВСУ снова попала территория химического завода «Стирол».

- Зафиксированы разрывы вражеских снарядов между корпусами ремонтно-механического цеха, - уточнил мэр.

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