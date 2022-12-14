В ДНР откроют музей «Война чужими руками» с доказательствами развязывания странами Запада войн

Журналистам продемонстрировали экспонаты для будущего музея. Фото: Омбудсмен ДНР

Музей с доказательствами развязывания странами Запада войн в мире откроется в ДНР, ведется сбор экспонатов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил руководитель центрисполкома ОД «Донецкая Республика», член президиума Донецкого регионального отделения политической партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

- Сегодня мы запускаем проект — музей «Война чужими руками». Обращаюсь ко всем: передавайте нам экспонаты и документы, подтверждающие, что корни вот этих всех конфликтов в мире и в том числе в Донбассе идут со стороны Запада, — отметил Муратов.

Проект запускается при поддержке партии «Единая Россия».

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова считает, что поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР, нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму.

- Только с начала спецоперации в адрес ООН и МККК от моего имени направлены свыше 90 соответствующих писем. Однако ни в одном из случаев должной реакции не последовало. При этом очевидно, что если бы международное сообщество своим бездействием не потакало украинской власти, война в Донбассе давно бы закончилась, - заявила Морозова.

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