Пополнить счет абонентам «Феникса» теперь можно с помощью банковских карт

Жителям ДНР стало еще проще пополнить мобильный счет оператора «Феникс». Фото: НМ ДНР

Жителям ДНР стало еще проще пополнить мобильный счет оператора «Феникс». Теперь сделать перевод можно прямо с банковской карты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерстве связи ДНР.

- С 14 декабря открывается возможность онлайн-пополнения номера мобильного оператора «Феникс» с помощью банковских карт. Услуга доступна с карты любого банка, если она открыта для расчетов в сети интернет. Комиссия по данной процедуре отсутствует, а минимальная сумма пополнения счета составляет 50 рублей, — сказано в сообщении.

В Минсвязи добавили, что для онлайн-пополнения счета абоненту «Феникс» нужно нажать кнопку «Пополнить счет» на сайте мобильного оператора или в личном кабинете. После заполнения формы откроется защищенная страница оплаты, на которой необходимо ввести данные банковской карты. Предусмотрена и возможность отмены платежа, если абонент указал ошибочную сумму при вводе данных.

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