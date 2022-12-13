Какие возможности открывает Конституция России перед жителями ДНР

Для юных дончан с получением российского паспорта расширились возможности реализовать себя в жизни. Фото: АГ ДНР

12 декабря жители Донецкой Народной Республики впервые отпраздновали День Конституции РФ как полноправные граждане России. 4 октября 2022 года Республика была включена в список субъектов Российской Федерации согласно обновленному тексту Основного Закона.

- Мы впервые отмечаем этот день как субъект Российской Федерации. Для нас это больше чем памятная дата, это символ народного выбора Донбасса, увенчавшегося успехом, - заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в поздравлении жителей с праздником.

Руководитель региона отметил, что сегодня Республика – неотъемлемая часть России, часть ее мощи, общности и единства.

- Мы живем в одном ритме с соотечественниками – от Калининграда до Владивостока, – и заветное желание у нас одно на всех: победа, мир и счастье для всех соотечественников. Наш путь к победе сложен, но мы справимся – благодаря мужеству, силе духа и стойкости наших людей, благодаря тому, что мы вместе и мы – сила, - подчеркнул Денис Пушилин.

14-ЛЕТНИЕ РОССИЯНЕ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА

В Республике постарались торжественно встретить праздник, учитывая невозможность массовых мероприятий из-за постоянных обстрелов ВСУ Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой.

Денис Пушилин вручил российские паспорта 14-летним жителям. Таким образом, Республика присоединилась к всероссийской акции «Мы — граждане России».

- К хорошей традиции Российского союза молодежи выдавать паспорта в этот день тем, кто получает его впервые, присоединились и мы, — сказал Пушилин.

Несмотря на юный возраст, ребята многое пережили и осознают, какова цена этого события и сколько отдано за это жизней.

- Они стали гражданами великой страны и навсегда запомнят этот день, - отметил глава региона РФ.

Денис Пушилин вручил российские паспорта 14-летним жителям. Фото: АГ ДНР

Кирилл Горбачев мечтает поступить в вуз и стать программистом. Возможности реализовать себя с российским паспортом стали у парня значительно шире.

- Я рад, что мы в России. И я теперь стал гражданином Российской Федерации, - говорит Кирилл.

Планы у всех школьников большие и, в целом, одинаковые. Получить качественное образование и найти достойную работу.

Более широко отмечали праздник в «тыловых» городах. В частности, в Мариуполе. В младших классах школы №7 прошли занятия по основам Конституции РФ. Работники библиотеки им. Г.Х. Андерсена рассказали детям об основных понятиях государственности, о правах и обязанностях несовершеннолетних.

Также дети приняли участие в викторине «Применим Конституцию к сказкам» и игре «Если в школу ты идешь». В заключение библиотекари провели мастер-класс по созданию аппликации «Флаг России».

В ОШ №5 провели правовую игру «Каждый имеет право». А в ОШ №26 - устный журнал для одиннадцатиклассников провели сотрудники Централизованной библиотечной системы Мариуполя.

- Мы постарались сформировать у подростков понимание важности соблюдения законов государства, а также восполнить возможные пробелы в их гражданско-правовом образовании, - пояснила цель мероприятия директор ЦБС Мариуполя Юлия Коряченко.

В День Конституции на местном сайте подписчики участвовали в интеллектуальном марафоне. А активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской роты» раздавали экземпляры Основного закона сотрудникам и посетителям горадминистрации Мариуполя. Горожане смогли поделиться своим мнением о важности соблюдения законодательства Российской Федерации.

Не забыли и о ветеранах волонтеры вместе с главой Мариуполя Константином Иващенко навестили ветерана Великой Отечественной войны Тамару Федченко, доставили ей гуманитарную помощь и поздравили с праздником.

- Рады, что дожили до того времени, что с нас не срывают Георгиевские ленточки, – поделилась Тамара Петровна.

Она рассказала мэру и ребятам о том, как при украинской власти с нее сорвали и затоптали Георгиевскую ленту. На тот момент ей было 86 лет.

НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ НА «ВЫШИТОЙ КАРТЕ РОССИИ»

В праздничный день в московском театре «Русская песня» продемонстрировали вышитую карту Российской Федерации с 89 регионами - с учетом четырех новых субъектов Федерации.

Проект «Вышитая карта России» реализуется Правительством Чувашской Республики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Вышитую карту уже презентовали жителям страны в День России 12 июня 2022 года. Полотно карты размером 3 х 6,7 м собрано из вышитых вручную орнаментами традиционной народной вышивки фрагментов, повторяющих географические очертания регионов России.

В регионы местным мастерицам направляли канву и лекала. Затем все собрали воедино на чувашской фабрике в виде большой карты. Практически каждый регион при вышивке использовал традиционные орнаменты и символы своей местности.

Четыре региона появились на «Вышитой карте России». Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

В этот раз мастерицы Чувашии «присоединили» к масштабному полотну новые территории - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

- Вышивальщицы этих регионов постарались. Создали контуры, не выходили за них. Это все филигранно легло, один в другой как пазл, - рассказала главный конструктор-модельер фабрики «Паха тӗрӗ» Ольга Ландышева.

Территорию ДНР вышивала мастер образцовой студии декоративно-прикладного искусства «Вдохновение» Лидия Задорожная. Она отметила, что вышивали с великим энтузиазмом, чтобы и частица Донбасса была в составе России.

- Мы долго ждали этого момента, что будем в составе этой великой страны, - подчеркнула Лидия Задорожная.

ДЕТИ – ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ ГОСПОЛИТИКИ

У жителей ДНР с вхождением в состав России появились важнейшие права, которые гарантирует Конституция РФ. В том числе в вопросах заботы о человеке труда, пенсионного обеспечения, социальной и медицинской помощи. Семьи, которые растят детей, получат серьезную социальную поддержку.

Конституция обеспечивает условия для гармоничного развития ребенка. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. И это не формальная декларация.

Детские пособия – это одна из самых действенных мер поддержки. С 1 января 2023 года в России вводится единое универсальное пособие, которое будет охватывать малообеспеченные семьи с учетом всех жизненных ситуаций. С детьми от рождения до 17 лет, а также для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки.

Больше не нужно будет подавать заявления на назначение отдельных выплат по разным правилам, собирать каждый раз пакет документов и обращаться в разные ведомства. Теперь единое пособие предоставляется на единых правилах Социальным фондом России — он появится в результате объединения Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России.

Размер универсального пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Речь идет примерно от 7 до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Еще одной существенной формой поддержки семей с детьми является материнский капитал. Его с 1 февраля 2023 года проиндексируют на 12,4%. Выплата на первого ребенка составит 589,5 тыс. руб., что на 65 тыс. больше, чем в 2022 году, а на второго — 779 тыс. руб. (на 85,9 тыс. больше). Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. руб., что на 20,9 тыс. больше, чем в 2022-м.

В 2022 году расширили права отцов на получение маткапитала. Теперь на выплату смогут претендовать отцы детей в случае смерти матери, которая не являлась гражданкой России.

Выплату можно потратить на образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), соцадаптацию детей-инвалидов либо направить на формирование накопительной части пенсии мамы.

Один из самых популярных способов использования сертификата — улучшение жилищных условий: строительство и покупка дома, квартиры и выплата ипотеки.

ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил. В ДНР с января начнет работу Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

На днях врио Главы ДНР Денис Пушилин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) России Илья Баланин подписали соглашение о сотрудничестве.

- Как заверил Илья Валерьевич, после новогодних праздников планируется начать выдавать полисы ОМС жителям ДНР. По ним можно получить медицинскую помощь не только у нас в Республике, но и в любом субъекте Российской Федерации бесплатно. В том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в ведущих научных медицинских центрах России, - рассказал Пушилин.

Полис ОМС — это документ, гарантирующий гражданам РФ бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями на всей территории России при наступлении страхового случая.

Территорию ДНР вышивала мастер образцовой студии декоративно-прикладного искусства «Вдохновение» Лидия Задорожная. Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ ИНДЕКСИРУЮТ НЕ РЕЖЕ РАЗА В ГОД

Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни.

С января 2022 года страховые пенсии в России были повышены на 8,6%. В июне 2022 года прошла еще одна индексация — на 10%. С 1 июня в регионах вырос прожиточный минимум пенсионера (ПМП). Этот показатель, по сути, является размером минимальной пенсии.

«Вышитая карта России» с новыми регионами. Фото: Пресс-служба Главы Чувашской Республики

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых доход меньше ПМП в регионе, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины регионального ПМП. Так, в Ростовской области ПМП сейчас составляет 11 253 рубля. А в 2023 году будет 11 621 рубль.

В 2023 году страховая пенсия по старости для нетрудоустроенных пенсионеров вырастет на 4,8 %, а социальная — на 3,3 %.

Сейчас Пенсионный фонд ДНР проводит регистрацию жителей Республики в системе персонифицированного учета Российской Федерации. Регистрация в региональном реестре граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, проводится в автоматизированном режиме.

Всем пенсионерам ДНР автоматически откроют индивидуальный лицевой счет, содержащий сведения о страховом номере (СНИЛС).Пенсионерам и получателям других мер поддержки нет необходимости приходить в ПФ для оформления и получения СНИЛС. Жители могут воспользоваться мерами социальной поддержки как при наличии бумажного уведомления о СНИЛС, так и электронного. Отсутствие у пенсионера СНИЛС на бумажном носителе не будет основанием для прекращения выплат.

ОПЛАТА ТРУДА НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Человек труда — опора своей семьи и всей страны. Согласно Конституции, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда.

С 1 июня 2022 года по всей территории Российской Федерации размер МРОТ составляет 15 279 рублей. В ДНР указанный размер МРОТ введен в действие с 30 сентября 2022 года, учитывая вступление в состав РФ. С 1 января 2023 года МРОТ увеличится до 16 242 рублей.

Кстати, в Министерстве экономического развития ДНР подсчитали, что в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная зарплата увеличилась почти на 44%. А среднемесячная реальная заработная плата - на 15,2%. Произошло это благодаря увеличению МРОТ.

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Ветеран Великой Отечественной войны Тамара Федченко из Мариуполя рада, что в России чтят память защитников Отечества. Фото: МГЕР

Русский народ впервые фактически признан в Конституции государствообразующим. А русский язык - государственным на территории всей страны. Но тут же прописано, что наша культура – наследие многонационального народа. Ее государство будет поддерживать и охранять. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

- Для нас, жителей Донбасса, это принципиальный момент. Это главный вопрос, из-за которого мы разошлись с киевским режимом, пришедшего к власти в 2014 году в результате госпереворота. За историческую правду и русский язык дончане более восьми лет проливают свою кровь, - говорит житель Донецка Виктор Бережной.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Есть понимание следующих шагов»: Денис Пушилин обсудил с Сергеем Степашиным наиболее острые вопросы по восстановлению ДНР

Председатель Попечительского совета Фонда развития территорий побывал сегодня в Мариуполе (подробнее)