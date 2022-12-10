«Есть понимание следующих шагов»: Денис Пушилин обсудил с Сергеем Степашиным наиболее острые вопросы по восстановлению ДНР

На встрече поднималась тема водоснабжения и прохождения осенне-зимнего периода в Республике. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с председателем Попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным, который посетил Мариуполь.

Говорили о многом, но основными темами для разговора все же стали прохождение осенне-зимнего периода, проблемы с водообеспечением и восстановлением домов.

Говорили о многом. Фото: пресс-служба Главы ДНР

По словам Пушилина, все работники коммунальных служб региона - просто герои. Он рассказал о недавнем примере - когда буквально под обстрелами рабочие подвели газопровод к Волновахе.

- Также это касается и подведения электроэнергии к населенным пунктам, которые тоже являлись освобожденными, но там были проблемы. Это Светлодарск, Луганское, Мироновский, - перечислил лидер ДНР.

Одним из наиболее острых вопросов по-прежнему остается для Республики вопрос с водообеспечением. Проблему призван решить новый водовод из реки Дон, к строительству которого уже приступили.

- Донецк, Макеевка, Горловка… Сложно, но водовод - буквально сейчас началось строительство из реки Дон - вызывает определенную долю оптимизма, - сказал врио Главы ДНР.

По словам Дениса Пушилина, строительство водовода - это всего лишь часть решения проблемы. Необходимо понимать, что эта работа должна быть сопряжена с ремонтом сетей, изношенность которых местами просто критична и достигает до 60%. По мнению руководителя Республики, такие водопотери просто недопустимы.

- Поэтому работа по восстановлению, по ремонту, в том числе капитальному, должна проходить на постоянной основе, - подчеркнул он.

Одной из тем, которые поднимались на встрече, стало также восстановление частных жилых домов. По признанию Дениса Пушилина, этот вопрос остается сложным - проблему усугубляет масштаб разрушений, нанесенных обстрелами ВСУ. Но, несмотря на непростую задачу, власти намерены ее решать. Уже намечен определенный план действий.

- В целом вопрос остается сложным, непростым из-за масштабов разрушений, которые были результатом со стороны украинского режима. Конечно же, здесь предстоит еще поработать, но есть понимание следующих шагов, - заявил лидер ДНР.

В свою очередь, Сергей Степашин поделился впечатлениями от посещения Мариуполя. Он подчеркнул, что динамика налицо - в городе действительно много восстановленных домов.

- Это будет новый Мариуполь. Новые дома. Он будет краше и лучше. Для меня это очевидно совершенно, - заявил он.

И добавил, что все поручения Президента РФ будут обязательно выполнены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Югра помогла восстановить более 50 многоквартирных жилых домов и социальные объекты в Макеевке

Работы затронули пять детских садов и десять школьных учреждений города (подробнее)