В Донецке решили не устанавливать главную новогоднюю елку на площади Ленина, но улицы украсят

Город украсят по возможности, но без каких-либо перегибов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР все же решили отказаться от идеи установки главной новогодней елки Республики на центральной площади Донецка. Массированные обстрелы города вынуждают власти прежде всего заботиться о безопасности людей. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, посоветовался с руководителем своей администрации Алексеем Никоноровым. Все же считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей, потому что если будет елка, чтобы мы не говорили, люди будут собираться там, а противник может в любой момент обстрелять. Поэтому просьба отнестись с пониманием, город украсим насколько это возможно по улицам, но без каких-либо перегибов, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке на площади Ленина установят главную новогоднюю елку Республики. Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года.

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