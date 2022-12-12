Глава ДНР поручил руководителям предприятий незамедлительно перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы

Денис Пушилин поручил руководителям предприятий незамедлительно перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в целях безопасности рекомендовал немедленно перевести на дистанционный режим работы максимальное количество персонала во всех организациях Республики. Об этом говорится в поручении № 01-21/281, опубликованном 12 декабря на сайте руководителя региона.

Ввиду усилившихся обстрелов со стороны ВФУ такие рекомендации даны органам и местным администрациям Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — предпринимателям. Руководителям органов власти и местных администраций предписано незамедлительно довести рекомендации до адресатов.

В видеообращении Пушилин пояснил, что у властей Республики, как субъекта РФ, сейчас нет правового механизма для перевода работников на «дистанционку» в обязательном порядке, однако соответствующие рекомендации должны быть доведены на всех уровнях.

- Ко мне поступала жалоба по поводу того, что в Петровском районе Донецка отдел образования заставляли выходить на работу, невзирая на обстрелы. Это недопустимо, будем эту ситуацию контролировать и вмешиваться в такие моменты, — заверил врио Главы Республики.

В начале декабря власти уже призывали перевести на дистанционный режим работников. Но не все руководители их исполняли.

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