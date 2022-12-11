ВСУ обстрелом нарушили электроснабжение центральной части Стаханова в ЛНР

Без света остались несколько сотен абонентов. Фото: mintek-dnr.ru

Ракетный удар, нанесенный со стороны вооруженных формирований Украины, привел к нарушению электроснабжения центральной части Стаханова в ЛНР. Об этом сообщили в администрации города.

- В результате артобстрела без света остались несколько сотен абонентов в центральной части города. На данный момент подача электроэнергии восстановлена. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, - рассказали в мэрии.

По данным СЦКК, обстрел Стаханова производился противником из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Накануне вечером украинские войска выпустили по городу четыре ракеты.

Кроме того, за прошедший день было обстреляно Сватово, в результате чего повреждения получила местная коррекционная школа-интернат. А в Стаханове после ракетного удара разрушено также здание банно-оздоровительного комплекса.

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