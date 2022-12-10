ВСУ повредили школу-интернат при обстреле Сватово ракетами HIMARS

Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Фото (архив): УНМ ЛНР

По предварительным данным, в результате обстрела Сватово со стороны украинских войск была повреждена местная школа-интернат. Об этом сообщил в своем телеграм-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он уточнил характер нанесенных учреждению повреждений.

- По предварительной информации, в результате обстрела населенного пункта Сватово пострадал фасад и остекление специальной (коррекционной) школы-интернат, - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Сообщается, что город подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины поздней ночью. В 02:15 в его направлении противник выпустил три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным СЦКК, Сватово находилось под огнем ВСУ и 9 декабря. В результате обстрелов в городе были повреждены жилой дом, газораспределительная станция и легковой автомобиль. За прошедшие сутки под ударом украинских силовиков оказался также поселок городского типа Новопсков, где снаряды разрушили жилой дом и повредили еще три дома.

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