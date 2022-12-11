Украинские войска повредили здание детского сада при обстреле Донецка

Сегодня утром Донецк вновь подвергся массированному удару ВСУ. Фото (архив): ДНР онлайн

При обстреле Донецка украинские силовики повредили здание детского сада, расположенного в Петровском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и окна в здании детского сада № 313, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК, обстрел Петровского района начался в 8:15. Со стороны Красногоровки в его направлении были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм.

Напомним, сегодня утром Донецк вновь подвергся массированному удару ВСУ. В городе фиксируют многочисленные разрушения от украинской артиллерии и ракет «Града». Пострадал Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени М.М. Бровуна, расположенный по улице Артема, также получили повреждения как минимум десять многоквартирных жилых домов по улицам Университетской, Пушкина, Артема, Постышева и проспекту Театральный. А один из снарядов «Града» разорвался прямо на территории больницы в Калининском районе города. Повреждены 8-й и 11-й корпуса ДоКТМО.

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