В результате массированного обстрела Донецка получили повреждения театр оперы и балета имени М.М. Бровуна и жилые дома

Сегодня утром украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Фото: ДНР онлайн

В Донецке после утреннего обстрела ВСУ фиксируют многочисленные повреждения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что от ракетного удара пострадал Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени М.М. Бровуна, расположенный по улице Артема. Кроме того, получили повреждения как минимум десять многоквартирных жилых домов по улицам Университетской, Пушкина, Артема, Постышева и проспекту Театральный.

Один из снарядов «Града» разорвался прямо на территории больницы в Калининском районе города.

- Повреждены 8-й и 11-й корпуса ДоКТМО имени Калинина по проспекту Ильича, - проинформировали в СЦКК.

Тем временем в администрации города сообщили про возгорание квартиры в одном из многоквартирных домов в Ворошиловском районе Донецка. Вследствие прямого попадания снаряда на вводе в дом загорелась газовая труба.

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