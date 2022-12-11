Центр Донецка вновь подвергся обстрелу «Градами», пострадала больница имени Калинина

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

Сегодня утром украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» в направлении Ворошиловского и Калининского районов Донецка. Обстрел начался в 05:54 и велся со стороны населенного пункта Тоненькое.

В городе фиксируют многочисленные прилеты и разрушения в районе театра оперы и балета, больницы имени Калинина, магазина «Маугли», бильярдного клуба «Макси». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Калининского района в одном из корпусов ДОКТМО имени Калинина разрушена кровля, в другом повреждены фасад и остекление, - проинформировал мэр.

По данным мэрии, в результате вчерашнего обстрела Ворошиловского района Донецка получил ранение парень 1999 года рождения.

Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

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