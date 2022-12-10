В Мариуполе построили новый девятиэтажный жилой дом, еще 90 квартир готовы к заселению

В новом доме два подъезда. Фото: ППК «Единый заказчик»

В городе Мариуполе на улице Семененко возвели новый девятиэтажный жилой дом с двумя подъездами. К заселению семей в нем уже готовы 90 квартир. Сейчас на прилегающей территории строители оборудуют автостоянку и детскую площадку. Об этом рассказали «Комсомолке» в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик», которая контролировала строительный процесс. Подрядной организацией выступила СК «Выбор».

- В доме два подъезда. Квартиры имеют одно-, двух- и трехкомнатную планировку и сдаются с внутренней отделкой, установленными электроплитами, сантехническими узлами и водонагревателями, - рассказали в компании.

Квартиры идут уже с внутренней отделкой, установленными электроплитами, сантехническими узлами и водонагревателями. Фото: ППК «Единый заказчик»

Там уточнили, что возведение одного дома заняло около трех месяцев - строительные работы начались в сентябре.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Мариуполь с рабочим визитом, во время которого проверил ход восстановления и строительства домов и спортивных объектов. Беглов подчеркнул, что детская и взрослая поликлиники, а также онкоцентр в подшефном Мариуполе будут сданы уже в феврале.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР заявили про начало строительства водовода из реки Дон

По словам руководителя Республики Дениса Пушилина, это вселяет определенную долю оптимизма (подробнее)