Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Мариуполе: Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Сделаем все, чтобы ускорить этот процесс

Губернатор Санкт-Петербурга пообщался с местными жителями. Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Мариуполь с рабочим визитом, во время которого проверил ход восстановления и строительства домов и спортивных объектов. Беглов подчеркнул, что детская и взрослая поликлиники, а также онкоцентр в Мариуполе будут сданы уже в феврале. Об этом губернатор города-шефа рассказал в своем телеграм-канале.

— Отремонтированы и на 70% заселены 8 домов. Впервые Мариуполе в домах заработали 24 лифта. Принял приглашение на чай от новоселов четырех восстановленных общежитий. Порадовался, что ребятишки в этих семьях находятся теперь в тепле, комфорте и безопасности, — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

Губернатор региона-шефа проинспектировал ход восстановления домов и спортивных объектов в Мариуполе. Фото: t.me/a_beglov

Александр Беглов добавил, что сегодня город-шеф завершает поставку оборудования и всего необходимого в детскую, взрослую поликлиники и онкоцентр. Они будут сданы в феврале.

— Мариупольцы близки нам по духу – мужественные люди с чувством чести и собственного достоинства, которые не пасуют перед трудностями. Простой пример – несмотря на отсутствие отопления, в минусовую погоду в Центре детского и юношеского творчества продолжаются занятия. До Нового года проведем здесь тепло, — рассказал губернатор.

Александр Беглов совместно с Председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко и мэром Мариуполя Константином Иващенко обсудили дальнейшие планы восстановления города. Фото: t.me/a_beglov

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что реконструкция Центра детского и юношеского центра в Мариуполе — это очень важное решение для Республики.

— По сути, сейчас Центр детского и юношеского творчества представляет собой комплексную многофункциональную молодежную площадку, где дети и взрослые могут заниматься спортом, творчеством и искусством, — добавил мэр.

Кроме того, регион-шеф взял на себя обязательства восстановить большой 25-метровый бассейн в Мариуполе.

— Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Сделаем все, чтобы ускорить этот процесс, — подчеркнул Александр Беглов.

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