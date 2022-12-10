Более 200 боеприпасов выпустили ВСУ по ДНР за сутки: В Донецке, Горловке, Александровке и Светлодарске есть повреждения

Украинские боевики продолжают наносить удары по жилым кварталам городов Республики. Фото: ДНР онлайн
За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 204 боеприпаса из тяжелых видов вооружения - РСЗО «Himars» и «Град», артиллерии 155, 152 и 122 мм, а также минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Там уточнили, что под огнем противника оказались десять населенных пунктов Республики, включая Донецк, Зайцево, Гольмовский, Широкую Балку, Троицкое, Горловку, Ясиноватую, Минеральное, Макеевку и Харцызск.
Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и Ясиноватой, - заявили наблюдатели.
В СЦКК также добавили, что повреждения получили 24 жилых дома в Донецке, Горловке, Александровке и Светлодарске. Кроме того, пострадали 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Прямое попадание в гостиницу «Дружба» и около спорткомплекса «Локомотив»: под огнем ВФУ центр Донецка
Ворошиловский район обстреляли с применением тяжелого орудия калибром 155 мм (подробнее)