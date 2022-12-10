Украинский снаряд серьезно повредил многоквартирный жилой дом в Донецке

Информация о возможных пострадавших мирных жителях уточняется. Фото: ТГ/Кулемзин

Вчера вечером были зафиксированы несколько прилетов украинских снарядов в Центральный (Крытый) рынок Донецка. Вследствие прямых попаданий были уничтожены несколько торговых павильонов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Градоначальник уточнил, что при обстреле этой части города также серьезно пострадала одна из многоэтажек.

- Вражеский боеприпас попал в крышу многоквартирного жилого дома ниже рынка. Серьезно пострадали квартиры верхнего этажа, - проинформировал Кулемзин.

Информация о возможных пострадавших мирных жителях сейчас уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка погиб мужчина. Его труп обнаружили в частном доме, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания снаряда ВСУ.

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