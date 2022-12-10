В Донецке сообщили о гибели мужчины после вечернего обстрела Ворошиловского района

Смертоносный металл продолжает отбирать жизни у мирных жителей Донбасса. Фото: ТГ/Кулемзин

Мирный житель скончался в результате обстрела 9 декабря украинскими войсками Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что труп погибшего мужчины обнаружили в частном доме, который был полностью уничтожен прямым попаданием снаряда

- Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины. Анкетные данные погибшего устанавливаются, - заявил мэр.

По данным мэрии, вчера в результате обстрелов вновь пострадал учебный корпус №3 ДонНТУ. расположенный по проспекту Ватутина. Также были прямые попадания в одну из достопримечательностей Донецка - Парк кованых фигур.

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