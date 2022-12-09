«Целятся по спортивным комплексам и детским магазинам»: ВФУ вновь обстреляли центр Донецка

Пострадало здание одного из учебных корпусов ДонНУЭТ. Фото: Донецк/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Прямое попадание снаряда зафиксировано в гостинице «Дружба, а также в учебные корпусы ДонНУЭТ и ДонНТУ. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Ворошиловском районе Донецка зафиксированы прямые попадания украинских снарядов в здание учебного корпуса №5 ДонНУЭТ и корпуса №3 ДонНТУ, а также в гостиницу «Дружба», — подчеркнули в СЦКК.

Зафиксировано прямое попадание снаряда в гостиницу «Дружба» Фото: Иван ЖИЛЯК

Под огонь украинских боевиков также попал Парк кованых фигур.

Последствия обстрела украинских боевиков центра Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что вооруженные формирования Украины прицельно разрушают спортивные объекты города.

— Украинские боевики целятся по спортивным комплексам и детским магазинам. Результаты обстрела Киевского района — спорткомплекс «Локомотив» и магазин «Детский мир».

ВФУ прицельно бьют по спортивным объектам Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Кроме того, в Киевском районе Донецка зафиксировано прямое попадание в жилой многоквартирный дом на улице Артема, 147.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Донецк в огне: В районе «Донбасс Арены» и Крытого рынка после обстрела ВСУ горят автомобили и ларьки, есть раненые

Один из украинских ударов по центру Донецка пришелся на Спасо-Преображенский кафедральный собор (подробнее)