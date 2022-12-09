«Целятся по спортивным комплексам и детским магазинам»: ВФУ вновь обстреляли центр Донецка

Пострадало здание одного из учебных корпусов ДонНУЭТ. Фото: Донецк/ТГ
Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Прямое попадание снаряда зафиксировано в гостинице «Дружба, а также в учебные корпусы ДонНУЭТ и ДонНТУ. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— В Ворошиловском районе Донецка зафиксированы прямые попадания украинских снарядов в здание учебного корпуса №5 ДонНУЭТ и корпуса №3 ДонНТУ, а также в гостиницу «Дружба», — подчеркнули в СЦКК.
Зафиксировано прямое попадание снаряда в гостиницу «Дружба»
Фото: Иван ЖИЛЯК
Под огонь украинских боевиков также попал Парк кованых фигур.
Последствия обстрела украинских боевиков центра Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что вооруженные формирования Украины прицельно разрушают спортивные объекты города.
— Украинские боевики целятся по спортивным комплексам и детским магазинам. Результаты обстрела Киевского района — спорткомплекс «Локомотив» и магазин «Детский мир».
ВФУ прицельно бьют по спортивным объектам Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ
Кроме того, в Киевском районе Донецка зафиксировано прямое попадание в жилой многоквартирный дом на улице Артема, 147.
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