ВСУ при обстреле Донецка целились в памятник основателю города Джону Юзу

От прямого попадания снаряда образовалась большая воронка. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские военные при обстреле Донецка целились в памятник основателю города Джону Юзу, о чем свидетельствует большая воронка, образовавшаяся неподалеку от этого места. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

По словам мэра, также серьезно пострадал учебный корпус Донецкого института экономики и торговли, который распоположен по другую сторону улицы Артема.

- В здании пробита кровля и несущие перекрытия нескольких этажей. Учебные аудитории получили повреждения в результате пожара, - проинформировал Кулемзин.

Сообщается также, что обстрелом был полностью уничтожен один из частных жилых домов на проспекте Ватутина. Здесь погиб мужчина, его анкетные данные сейчас устанавливаются.

Напомним, 9 декабря ВСУ дважды за день нанесли массированный удар по центру Донецка из РСЗО «Град». Повреждения получили жилые дома, спорткомплекс, учебные корпуса двух университетов, гостиница и магазин. Обстрел велся с позиций украинских силовиков, расположенных в населенном пункте Тоненькое.

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