ВФУ второй раз за день нанесли массированный удар по центру Донецка из РСЗО «Град»

Под огнем ВФУ вновь жилые дома. Фото: Донецк/ТГ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли центр Донецка. Под огнем боевиков оказался Школьный бульвар, а также жилые дома на улице 50-летия СССР. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По данным местных жителей во доре одного из домов по бульвару Школьный горит пробитая газовая труба и автомобили. В многоквартирных жилых домах выбиты стекла. Также сообщается о прилетах во двор жилого дома по ул. 50-летия СССР, — подчеркнул мэр города.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что Ворошиловскому району Донецка было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Тоненькое.

Напомним, что ранее в результате обстрела центра Донецка ранение получил мирный житель 1979 года рождения. Повреждения получили жилые дома, а также спорткомплекс, учебные корпуса двух университетов, гостиница и магазин.

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