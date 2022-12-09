ВФУ ранили мирного жителя в центре Донецка

Пострадавшего госпитализировали в одну из клиник Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела центра Донецка ранение получил мирный житель 1979 года рождения. Его доставили в больницу. Также снарядами ВФУ повреждены гостиница, магазин, спорткомплекс и учебные корпуса двух университетов. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По поступившей информации в результате обстрелов Киевского района около магазина «Детский мир» получил ранение мужчина 1979 года рождения. Пострадавший госпитализирован, — отметил мэр города.

Тем временем под обстрелом вооруженных формирований Украины оказался завод «Силур» в Харцызске. В СЦКК Донецкой Народной Республики отметили, что по городу было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня «HIMARS». Обстрел Харцызска велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Григоровка.

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