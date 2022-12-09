Прямое попадание в гостиницу «Дружба» и около спорткомплекса «Локомотив»: под огнем ВФУ центр Донецка

Прямое попадание украинского снаряда зафиксировано в гостиницу «Дружба». Фото: Донецк/ТГ

Прямое попадание украинского снаряда зафиксировано в гостиницу «Дружба». Также снаряды вооруженных формирований Украины упали рядом со зданием плавательного бассейна спортивного комплекса «Локомотив» и в парке около третьего корпуса Донецкого национального университета. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Зафиксировано прямое попадание в здание гостиницы «Дружба». Уже установлено, что стреляли из тяжелого орудия предоставленного фашистам странами блока НАТО, калибром 155 мм, — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, под обстрел попал район Дома Правительства.

Напомним, что сегодня украинские боевики вновь открыли огонь по центральному району Донецка. Попадания были зафиксированы в районе Студгородка. В СЦКК ДНР отметили, что ВФУ обстреляли Ворошиловский район с применением РСЗО БМ-21 «Град», выпустив 10 ракет.

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