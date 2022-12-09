Украинские боевики обстреляли центр Донецка, под огнем район Студгородка

Зафиксировано попадание снаряда рядом с третьим корпусом ДонНУ. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ворошиловскому району Донецка, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Ворошиловский район Донецка обстрелян из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». По центральным районам выпущено 10 ракет. Попадания также зафиксированы в районе Студгородка, — отметил мэр. — Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Алексей Кулемзин призвал дончан и гостей города максимально ограничить передвижения по городу.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую с использованием РСЗО «Град» и артиллерии 152 мм. В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1948 года рождения.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Горловке обстрелом со стороны ВФУ повреждена городская больница

В центре города также повреждено не менее пяти жилых домов (подробнее)