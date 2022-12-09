Украинские боевики ранили мирную жительницу в Ясиноватой

Еще один мирный житель Республики стал жертвой украинских боевиков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Ясиноватой, в результате чего ранения получила мирная жительница 1948 года рождения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Зои Космодемьянской, 2 ранена женщина 1948 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что за час по Ясиноватой было выпущено три артиллерийских снаряда калибром 152 мм, а также шесть ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Обстрел города велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Авдеевка.

Напомним, что в ДНР за сутки погиб один мирный житель. Огонь ВФУ повредил 11 домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Докучаевске, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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