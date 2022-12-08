В Первомайске после удара ракетами HIMARS разрушена АЗС, повреждены две многоэтажки и линии связи

Первомайск ежедневно подвергается обстрелам ВСУ. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 8 декабря, киевские силовики в результате обстрела Первомайска разрушили автозаправочную станцию (АЗС). Повреждения получили два многоквартирных дома, подземные линии электроснабжения, связи и интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Сергей Колягин.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, вооруженные формирования Украины обстреляли Первомайск в 17:40, выпустив по городу три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

- Первомайск вновь подвергся обстрелу из американских РСЗО со стороны вооруженных формирований Украины. По предварительным данным, повреждены два многоквартирных жилых дома, объекты благоустройства, подземные линии электроснабжения, связи и интернета, разрушена одна из автозаправочных станций. Информация о пострадавших уточняется, - проинформировал Колягин.

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