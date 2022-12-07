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НовостиПолитика7 декабря 2022 17:38

Украинские боевики обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке: Горит склад с серой

По заявлению главы администрации Горловки Ивана Приходько, возгорание склада с серой на заводе «Стирол» - не грозит жизни и здоровью жителей
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Горловский химзавод неоднократно попадал под украинские обстрелы. Фото: t.me/Prikhodko1970

Горловский химзавод неоднократно попадал под украинские обстрелы. Фото: t.me/Prikhodko1970

В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины произошло возгорание склада с серой на химическом заводе «Стирол». Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В результате обстрела «Стирола», горит склад с серой. Угрозы жизни и здоровью нет. МЧС работает, - сообщил мэр Горловки.

Приходько отметил, что в результате пожара на «Стироле» - может распространяться едкий запах.

- Прошу вас всех закрыть форточки для избегания попадания неприятных запахов в квартиры, - призвал горожан руководитель горловской администрации.

Ранее сообщалось, в Калининском районе Горловки в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом погибли два мирных жителя. Также в городе повреждены жилые дома и детский сад. Без электроснабжения остались несколько горловских поселков

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