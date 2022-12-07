Двое мирных жителей погибли в Калининском районе Горловки

ВФУ вновь обстреляли жилые кварталы города (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Два мирных жителя погибли в Калининском районе Горловки в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом. Также в городе повреждены жилые дома и детский сад. Без электроснабжения остались несколько горловских поселков. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Калининский район Горловки, улица Аэрофлота, 16. В результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибло двое мирных горловчан — мужчина и женщина, — отметил мэр.

Приходько добавил, что в результате обстрела обесточена линия 110 кВ. Жители поселка шахты им. Калинина (Калининский район Горловки), а также Гурты и Байрак остаются без электроэнергии. Также в поселке шахты им. Н.А. Изотова повреждено здание детского сада № 57 по улице Жуковского.

Кроме того, по предварительной информации украинские снаряды разорвались в районе северной проходной ГУП «Стирол».

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